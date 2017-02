Eesti tuntuim kikkpoksija Mirkko Moisar kohtus tänasel kaalumisel esimest korda oma homse vastase, King of Kingsi võitlussarja kolmekordse võitja Cristian Doreliga.

"Kutt tundus rasvane olevat," kirjeldas Moisar. "Kas ta just niivõrd tugev on, aga kindlasti vääriline võitleja minu jaoks. Tegelikult on ta heas vormis. Ta on tehniliselt hea ja oskab hästi oma vastaseid lugeda. Tark võitleja."

Tegemist on kaheaastase vaheaja järel ellu kutsutud Fightlandi võitlussarja peamatšiga. Üritus toimub neljapäeval Keila Tervisekeskuses.

Dorel on karjääri jooksul võitnud 51 ja kaotanud 3 matši, korra on ta ringist väljunud viigiga. Moisari kontol on 81 võitu ja 22 kaotust.

