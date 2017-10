DELFI VIDEO | Koduse konkurendi nokauteerida lubanud Maikel Astur oli pärast võitu väge täis: võtan lähiajal KOK tiitli ära!

Laupäeval Tondiraba jäähallis toimunud võitlusgala King of Kingsi üks intrigeerivamaid matše peeti kahe Eesti mehe, Maikel Asturi (Viimsi Tigers Gym) ja Karl-Joonatan Kvelli (Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemia) vahel.

Võitlejad kütsid põnevust üles juba enne üritust sotsiaalmeedias ja intervjuudes, kus üks lubas vastase nokauteerida teises, teine aga juba esimeses raundis. Nokauti siiski ei tulnud. Võitjaks kuulutati lisaraundi järel esimesena Facebooki vahendusel kinda visanud Astur.

Vahetult pärast ringist lahkumist andis Astur Delfile emotsionaalse intervjuu. Vaata seda videost või loe allpool!

Räägi, kuidas see võit tuli.

Matš oli väga raske, nagu oligi arvata. Mulle meeldib enne matši rääkida, et ma löön ta nokki. Psühholoogiline mäng - mulle meeldib see. See paneb mind ennast seest põlema ja ajab vastased veel rohkem närvi. Muidugi ta pidi ütlema, et lööb mu esimeses raundis ära. Muidugi seda ei juhtunud. Ma tean, milleks ma suuteline olen. Mul oli tahtmist rohkem. Neljas raund oli minu raund. Ma läksin ja võtsin selle raundi ära. Mul oli vaja seda võitu. Mida ma tahan, selle ma teen ära. See on minu ala. Ma elan selle ala nimel!

Mis sa ise arvasid, mis otsus peale kolmandat raundi tuleb?

Treener ütles, et ekstra raund on võimalik. Ma ütlesin, et mul pole vahet. Lähme! Ma löön ta ära!

Mis sulle selle võidu lisaraundis tõi?

Süda. Ma olen suur võitleja. See ala on minu ala. See on mu lemmik asi. Ma vaatan kodus videosi. Ma mõtlen fightimisele. Mulle meeldib võidelda. Ja kui käed tõstetakse, see annab mulle ainult motti juurde. Ma olen valmis kõigeks!

Mida see võit tähendab Viimsi Tigersi jaoks? Võit Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemia võitleja üle.

Ma austan neid tegelikult väga, ükskõik mida ma räägin. Ma ütlesin veebruaris, et ma löön Taur Guitori ära. Tuli väga hea matš. Aitäh Taurile! Ma ütlesin, et ma löön Kvelli ära ja tuli ekstra raundis võit. See näitab minu südant. Ma olen kaks-null enda vastu ja ma ei peatu! Ma lähen tiitlini välja. Ma võtan KOK tiitli ära lähiajal!

Mis on su järgmine matš?

Järgmine matš on Ungaris WAKO maailmameistrivõistlused. Lähen võitma!