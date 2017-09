DELFI VIDEO | King of Kingsi tiitlivööle heitlev Markko Moisar: igat vastast on võimalik võita

14. oktoobril Tondiraba jäähallis King of Kings võitlussarja maailmameistritiitlile võitlev Markko Moisar on oma vastase Stanislav Renita tegemistega hästi kursis ning tema matše palju analüüsinud.

"Tegu on hea kogenud võitlejaga. Olen teda jälginud ja tema supermatšid üle vaadanud. Usun, et iga vastast on võimalik võita ja ma olen valmis seda 14. oktoobril tõestama," ütles Markko, kes antud matši nimel on King of Kingsi "redelil" pidanud üles ronima kolm aastat.

Võimaluse tiitli eest heidelda teenis ta mullu nelja mehe turniiri võites. Poolfinaalis tuli selleks esmalt alistada poolakas Lukas Leczycki ja finaalis hollandlane Mansour Yaqubi.

"Võimalus võidelda tiitlile tähendab mulle palju. King of Kings on võitlussarjades, julgen öelda, maailmas kolme parima seas. Olen selle nimel palju vaeva näinud ja see on mulle oluline tõestamiskoht," lisas Moisar.

Kuidas Moisar tiitlimatšiks valmistub ja millele ta sel aastal treeningutel rõhku on pannud, saad teada juba videost!