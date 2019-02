DELFI VIDEO | Kas riigikokku kandideeriv Baruto kavatseb veel kunagi MMA ringi naasta?

Kaido Höövelson„Väga kihvt õhtu. Suured tänud kõikidele toetajatale ja linnale,“ kiitis võitlejana Baruto nime kandnud vägilane.

Mis seisus on aga legendaarse sumomehe enda MMA-karjäär? „Praegu on harkseis. Elame-näeme. Selleks on aega vaja, et end vormi ajada. Vormi saamiseks läheb pool aastat,“ andis ta siiski väikese vihje.