DELFI VIDEO | Hendrik Themas pärast vägevat võitu kogenud hollandlase üle: kui usud endasse, siis pole vahet, kes vastas on

Kalevi spordihallis toimunud Fightland Tallinn 2017 võitlusspordiüritusel olid võidukad kõik kolmes peamatšis üles astunud eestlased Hendrik Themas, Alar Hutrov ja Ahti Pikkur. Kokku nähti seitset matši, millest üks toimus poksi ja üks MMA ning kõik ülejäänud K1 reeglite järgi.

Õhtu peamatšis võttis Themas (enne tänast 5 võitu, 4 nokauti, 5 kaotust) vastu hollandlase Justin Dapi (27 võitu, 18 nokauti, 5 kaotust, 3 viiki) ning sai endast kordades kogenuma rivaali üle kindla võidu, domineerides vastasseisu sisuliselt algusest lõpuni.

"Olen väga rahul oma sooritusega. Vastane oli tõesti kikkpoksimaailma tippriigist. Ta oli kogenum, aga sain kohe alguses kontrolli matsi üle enda kätesse. Vahel sain ka ise tugevaid lööke sisse, mis võtpatasid, kuid üldiselt kontrollisin oma keha ja liikumist väga hästi," kommenteeris endine kümnevõistleja Themas Delfile.

"Tundsin mõne tugeva tabamuse järel, kuidas tal võhm ära kab. Sain esimese käega jab'e üsna täpselt sisse, mis on mul üpris tugev löök."

Teadmine, et ringis on endast kordades kogenum vastane, Themast rivist välja ei löönud. "Kui usud endasse, siis pole vahet, kes vastas on," sõnas ta.

Järgmise etteaste teeb Themas juba 14. oktoobril King of Kingsi võitlusõhtul, kus ta kohtub endast 12 sentimeetrit pikema Poola võitlejaga.

Vaata Themase ja Dapi tipphetki!