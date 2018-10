DELFI VIDEO | Hendrik Themas on kolme võidu kaugusel tiitlivööst, esimeseks takistuseks 10 cm pikem Rootsi-Angola võitleja

"See on väga magus võimalus. Selle nimel trenn käibki. Mul on super hea meel, et ma homme ringis olen. Loomulikult on see eesmärk ja sellele ma mõtlen," ütles Themas pärast kaalumist ja pressikonverentsi Delfile.

Themase poolfinaali vastane on temast 10 sentimeetrit pikem Angolas sündinud, kuid Rootsit esindav Constantino Nanga. Teises poolfinaalis kohtuvad norralane Andreas Iversen ja türklane Erkan Varol.

"Vastane on väga tehniline ja talendikas, kes on võidelnud päris kõvade nimede vastu. Ta on ohtlik mees," on Themas veendunud. "Eks ma pean ikka survet avaldama. Otse peale ei tohi minna, peab üritama erinevate nurkade alt seda teha."

Pressikonverentsil jättis Nanga endast paraja sõumehe mulje: poseeris fotograafidele väga lõbusas olekus ning võttis pilti tehes kaasvõitlejatelt ümbert kinni. "Eks ta on siiras ja sõbralik kutt. Vaevalt seal midagi võltsi või psühholoogilist oli. Mees naudib asja," kommenteeris Themas.

Karjääris kümme võitu (seitse nokaudiga) ja kaheksa kaotust teeninud Themas on viimases kahes matšis pidanud oma vastaste paremust tunnistama. 15. septembril Tartus toimunud Duel Fight Series üritusel kaotas ta lisaraundis lätlasele Aleksei Marižinile, 7. juulil sai Pärnus Fightlandil Themasest jagu Viimsi Tigers Gymi võitleja Maikel Astur.

Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemias harjutav Themas on nimetatud kaotused enda sõnul peast pühkinud. "Homme ma nendele matšidele enam ei mõtle. Need on ajalugu. Tuleb uusi võite jahtida," sõnas ta.