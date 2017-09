DELFI VIDEO | Fightlandil venelase alistanud Ahti Pikkur: panin talle niimoodi nina pihta, et kaks nukki on täiesti tuimad

Eile Kalevi spordihallis Fightland võitlusgalal kaheksandas profimatšis ringi tulnud kikkpoksija Ahti Pikkur sai lisaraundi järel võitu venelasest Aleksander Golovatševist, kes tegi Tellinnas oma profidebüüdi.

"Lugesin läbi, et ta kätega nii hea ei ole. Põikasin ja lõin. Võtsin tal jõu ära. Tundsin, et sain talle paar korda parema sirgega ribidesse. Panin talle niimoodi nina pihta, et mul on kaks nukki täiesti tuimad. Nägin, et tal oli nina täiesti katki. Sitke vend on! Ütlesin ka enne matši, et venelased peavad viimase hingetõmbeni vastu," kommenteeris Pikkus kohe pärast võidukat matši riietusruumis.

Vaata värvikat intervjuud Ahti Pikkuriga videost!

Lühiklipp matšist: