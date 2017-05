DELFI VIDEO: Esimeses raundis nokauteeritud Mirkko Moisar: midagi jäi ilmselt kahe silma vahele

Karjääris 107 matši pidanud kikkpoksijat Mirkko Moisarit ei lööda just tihti esimeses raundis põrandale pikali. Veel vähem nii, et ta sealt enam ei tõusegi. Eile Tondiraba jäähallis toimunud Number One Fight Show'l tuli tal paraku üks selline kaotus vastu võtta.

Moisari nokauteeris jalalöögiga kuklasse valgevenelane Maksim Spodarenko (18 võitu, 4 KO, 9 kaotust. Eestlasele oli see 23. kaotus 84 võidu kõrvale. "Ei oskagi praegu kommenteerida, mis juhtus," rääkis Moisar vaid mõni minut pärast matši Tondiraba halli riietusruumis. "Pean videoasalvestust vaatama, siis saan paremini öelda. Tuli järelikult mingi ootamatu löök, mida ei pannud tähele. Minu plaan oli nagu ikka võidelda käte ja jalgadega, aga eks midagi jäi kahe silma vahele. Vastane on hästi aeroobne, venib hästi, käed ja jalad on lahtised. Hea võitleja." Vaata Moisari lühikest kommentaari ka videost!