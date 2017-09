DELFI VIDEO | Ahti Pikkur kutsub King of Kingsile vaatama oma unistuse täitumist: loodetavasti võidan selle turniiri!

Kaheksa profimatši pidanud Ahti Pikkur läheb 14. oktoobril toimuval King of Kings võitlusgalal nelja mehe turniiri võitma.

Miks peaks Tondiraba jäähalli tulema vaatama just Pikkurit? "Tulge vaadake ühe mehe unistuse täitumist. Viis aastat olen selle nimel tööd teinud, siia ma tahtsingi välja jõuda. Loodetavasti saan ma seal väga hästi hakkama ja võidan selle turniiri," rääkis Pikkur läinud nädalal ürituse pressikonverentsil.

Pikkuri poolfinaali vastaseks on vasakukäeline soomlane Daniel Forsberg. Tabeli teises pooles heitlevad aga Euroopa- ja maailmameister Aleksandr Oleinik Ukrainast ning maailmameister Pavel Turuk Valgevenest.

"Väga hea ärevus on sees. Minu jaoks on see väga kõva tase. Kindlasti on nad (Oleinik ja Turuk - toim) minust üle. Underdog'i tunne on, aga see võtabki lisapinged maha. Nii on hea ringi minna," sõnas Pikkur.

King of Kingsil võisteldakse spetsiaalsete KOK reeglite järgi, mis hõlmavad endas erinevaid võitluskunste. Eelmisel aastal nelja mehe turniiri võitnud Markko Moisar läheb tänavu püüdma King of Kingsi tiitlivööd.

Kuidas Pikkur King of Kingsiks valmistub, vaata ja kuula videost!