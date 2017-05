Debüüdis karastunud Rain Karlson astub teist korda elus profipoksiringi

Eelmisel Number One Fight Show'l mitmetuhandelise publiku ees profipoksi debüüdi teinud Rain Karlson sai avamatšis piisavalt karastust, et reedel taas toimuval populaarsel võitlusspordiüritusel võimas esitus pakkuda.

Karlson alistas Number One Fight Show kuuendal seeriaüritusel kohtunike ühehäälse otsusega lätlase Kristaps Briedise, kuid sattus matšis ohtu, kui oli mitmel korral ennast "tühjaks löönud", proovides kaks korda ringipõrandale saadetud vastast nokauteerida.

"Debüütmatšist õppisin kõige rohkem seda, et enne kui matš pole läbi on veel kõik lahtine. Raiskasin esimeses raundis väga palju energiat ja lõpp oli selline nagu ta oli. Loodan seekord kindlama esitluse teha," tunnistab mitmekordne Eesti raskekaalu meister.

"Eesmärk ei olnud kohe lammutama minna, lihtsalt üks löök tabas täpselt ja peale seda ei suutnud ma enam ennast kontrollida. Seekord üritan alguses natukene rahulikumalt võtta ja enne tugevate löökide teelesaatmist vastast rohkem tundma õppida."

Karlsoni vastaseks on eeloleval reedel Kirill Podolianets, 23-aastane idanaaber, kes karjääri jooksul pidanud kaks matši ning jätkab seni võiduta.

"Kindlasti oli eelmine vastane tunduvalt raskem ja suurem - nende kahe kaalu vahe on üle 10 kilo. Kindlasti on sellel omad plussid ja miinused."

Podolianets saab olema Karlsoni teine matš viiekuulise pausi järel. Vahepeal oli küll plaane ringi astuda, kuid erinevatel põhjustel jäid lahingud ära.

"Võistlusnälg on kogu aeg. Selle nimel ma üldse treeningi, et ennast realiseerida. Kindlasti oli mul kahju, et need kaks-kolm üritust ära jäid, kuid ma üritasin jääda võimalikult professionaalseks ja unustada need üritused kiirelt ning keskenduda uutele võimalustele," räägib Karlson.

"Treeningud on mul alati väga rasked, neli korda nädalas on kinnastega tehnikatrennid, kolm korda nädalas jõutreeningud ja kolm korda nädalas jooksutreeningud. Paar korda olen saanud käinud Spartas sparrimas koos taipoksi paremikuga ja palju olen raunde saanud ka vennaga sparrides."

Reedel saab Karlson lõpuks oma võitlusnälga rahuldada. Kas matš tuleb samasugune psühholoogiline thriller nagu debüüt, seda näeb peagi. "Mulle ei meeldi kunagi lubadusi anda, aga tahan näidata ilusat ja tehnilist poksi ja soov näidata ka seda, kuidas ma olen viimase poole aasta jooksul arenenud."

Järjekorras seitsmes Number One Fight Show leiab aset Tondiraba Jäähallis eeloleval reedel. Lisaks Karlsonile astuvad ringi Mirkko ja Markko Moisar, Maxim Vorovski, Rustam Gurbanov, Jan Beljajev ja paljud teised.