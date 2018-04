Conor McGregorilt võeti pooleteise aasta jooksul ära juba teine UFC tiitel. Kas käimas on suur võimuvõitlus?

Ajakiri Forbes kirjutab, et McGregor on viimase aasta jooksul andnud mitmel korral mõista, et ta naaseb UFC-sse ainult olukorras, kus temast on tehtud sarja üks osanik. Kuna nüüd otsustas UFC boss Dana White võtta McGregorilt ära meistrivöö, siis on hakanud taas ringi liikuma kuulujutud, et kahe mehe vahel võib toimumas olla ka paras võimuvõitlus. Igatahes teatas White, et tõenäoliselt naaseb McGregor sel aastal siiski ringi.

Loe veel