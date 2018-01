Conor McGregorilt ähvardatakse meistrivöö ära võtta

Vabavõitlussarjas UFC enda käes kergkaalu meistrivööd hoidev Conor McGregor käis MMA-võitlejana viimati ringis 2016. aasta 12. novembril, kui ta alistas Eddie Alvareze ja võitiski nimetatud kergkaalu meistrivöö. Nüüd ähvardab UFC sarja boss Dana White aga McGregorilt antud meistrivöö ära võtta.

McGregor on teada andnud, et ta sooviks võitlusringi naasta septembris, kuid White'i sõnul ei ole asjade selline käik vastuvõetav ja iirlane peab naasma varem. Kui McGregor jääb aga oma plaani juurde ja naaseb ringi septembris, siis on White lubanud iirlaselt tiitlivöö enne ära võtta.

“Kui ta tuleb tagasi septembris, siis jääb tal kahe MMA-matši vahele ligemale kaks aastat. Sellist asja ei saa juhtuda. See ei ole teiste võitlejate suhtes aus,“ sõnas White FoxSportsile. “Ta on meie ala jaoks teinud tohutult palju, kuid meistrivöö peale on vaja ka matše pidada.“

Kui McGregor viivitabki ringi naasmisega, siis võidakse kergkaalus korraldada tiitlimatš Tony Fergusoni ja Khabib Nurmagomedovi vahel. Ferguson on praegu kergkaalu vahemeister. Nurmagomedov sammub samal ajal võidult võidule ning ta on suutnud vastase alistada kõigi 25 profimatši jooksul.