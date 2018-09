Conor McGregor UFC-ajaloo suurima matši eel venelasele: kui sa oleksid bussist väljunud, siis oleksid sa surnud ja mina vanglas

Läinud öösel said mehed kokku New Yorgis, kus anti pressikonverents. Erilises võitlusvalmiduses oli McGregor, kes vehkis saalis viskipudeliga. Tegemist ei olnud suvalise viskiga, vaid McGregori enda brändi Proper No. 12-ga. Lisaks viski rüüpamisele andis iirlane vaba voli ka enda suuvärgile. Loomulikult meenutas ta aprillikuud, kui ta ründas bussi, milles Nurmagomedov istus.

“Kui sa oleksid toona bussist välja tulnud, siis sa oleksid surnud ja mina vanglas,“ teatas McGregor. “Ma tulin kohale, et sind mättasse lüüa. Kas sa ei näinud mind väljas? Näitasin sulle enda rusikaid. Mul ei olnud relvi kaasas. Nüüd oled sa suurte meeste liigas. Sina peitud aga naiste selja taha.“

Nurmagomedov jäi McGregori tiraadide ajal väga vaoshoituks, kuid märkis siiski ühel korral: “Sinu haarded on null, sinu maadlusvõtted on null.“

Nurmagomedov asub 6. oktoobri matšis kaitsma enda kergkaalu meistrivööd, mis varasemalt kuulus McGregorile.

Soosikuna matšile vastu minev 30-aastane Nurmagomedov on senise karjääri jooksul võitnud kõik enda 26 matši. 30-aastane McGregor on aga saanud kirja 21 võitu ja 3 kaotust.