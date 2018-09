Conor McGregor kaevati bussirünnaku pärast kohtusse

McGregor korraldas stseeni 5. aprillil UFC meediapäeval Brooklynis, visates metallist aiapiirde vastu võitlejaid vedanud bussi. Chiesa sai rünnakus viga ning loobus kaks päeva hiljem toimuma pidanud matšist UFC 223 üritusel.

McGregor tunnistas end juulis kohtus süüdi ning pääses vanglakaristusest, kuid nüüd tuleb ilmselt iirlasel sama juhtumi pärast uuesti kohtupinki istuda.

30-aastane Chiesa, kes sai purunenud klaasist näohaavu, ütleb kohtu paberites, et McGregor tekitas talle "tõsise isikliku ja majandusliku ja kahju, tugeva emotsionaalse stressi, vaimse trauma ja/või kehavigastusi". Chiesa usub, et ürituse tõttu, millest ta osa võtta ei saanud, jäi tal saamata märkimisväärne tulu ning ühtlasi võeti talt võimalus osaleda tiitlimatšis, kuna UFC otsis sama ürituse ühele peamatšile viimase hetke asendajat.

Ameeriklane tahab, et kahjutasu maksaks talle ka Barclay's Center spordiareen ning seda majandav BSE Global, kes ei suutnud võitlejaid piisavalt kaitsta.

Kohtu dokumentides pole mainitud, kui suurt kahjutasu Chiesa nõuab, kuid see on kindlasti üle 25 000 dollari, kuna see on mehe sõnul liiga suur, et mõni madalama astme kohus selle menetleda võtaks.

Endine kahekordne maailmameister McGregor naaseb pärast peaaegu kahte aastat võitlusringi, kohtudes 6. oktoobril Khabib Nurmagomedoviga.