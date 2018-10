Conor McGregor annab suure etenduse. Kõrvalosades FBI informaator, viski, Nurmagomedov ja McGregori enda seotus maffiaga

McGregori pressikonverentsid on alati vaatamisväärsus omaette. Koosa saavad seal sisuliselt kõik. Suurimaks sihtmärgiks on loomulikult tema vastane. Eesti aja järgi pühapäeva varahommikul Las Vegases Khabib Nurmagomedoviga peetava UFC kergkaalu tiitlimatši eel on Venemaa äss saanud kuulda igasuguseid verbaalseid solvanguid. Ajalugu on aga näidanud, et McGregor ei ole ainult jutumees. Ta on ka tegudemees. Eelkõige on ta aga suurepärane turundusspetsialist. Iirlane teab täpselt, kuidas tähelepanu püüda ja seda hiljem enda kasuks kallutada. Nii on ta seekordse duelli eel oskuslikult mängu toonud CIA informaatori ja viskibrändi. Samas tiirlevad meedias visalt jutud McGregori enda võimalikust seotusest maffiaga.