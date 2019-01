Chico Kwasi naaseb Eestisse: mind ei huvita Maikel Astur. Mu suurimad vastased on kohtunikud

Kwasi kaotas 2015. aastal 17-aastasena Eestis King of Kingsil lätlasele Vjatšeslav Tevinšile.

Kikkpoksija on ka Chico 23-aastane vend Fabio, kes tuli just Tatnefti meistriks.

Kuidas teist võitleja sai?

Vend oli kikkpoksija ja läksin kaasa.

Mäletate esimest võitlust?

See toimus Inglismaal. Puurivõitlus. Mike arvas, et ma olen juba juunioride matše pidanud, aga ta eksis. Võitlesin tüübiga, kes oleks võinud vanuselt olla mu isa. Kõik läks hästi, kuni ma väsisin 2. raundis.

Mitu võitu ja kaotust teil on?

Võite ei tea täpselt, kaotusi on kolm. See ja veel kaks King of Kingsilt. Pole aimugi, miks need tulid.

Vastane Eesti King of Kingsil polnud tugev?

Mu suurimad vastased on kohtunikud ja mina ise. Ma võitsin selle matši, aga nemad andsid võidu vastasele. Ta oli sama üllatunud kui mina.

On Hollandis konkurents suur?

Ma võitlen peamiselt välismaal.

Mis teeb võitlejast hea võitleja?

Ta annab publikule seda, mida publik soovib.

Olete muid alasid ka proovinud?

Ei.

Loobuda pole tahtnud?

Mitte kunagi! Ma tahan anda endast parima ja lisada veel palju tiitleid neile, mis mul juba on.

Kuidas valmistute matšideks füüsiliselt ja kuidas vaimselt?

Lihtsalt lähen jõusaali ja panen nii palju, kui torust tuleb. Nii iga päev.

Te ei valmistu The League’iks teisiti kui 2015. aasta Eesti-reisiks?

Ei. Ettevalmistus ei muutu. Selle tondi löön lopelt ära.

Mida Maikel Asturist teate?

Ta ei huvita mind. Mind ei huvita mu vastased. Ma keskendun enda arengule.