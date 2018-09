Briti poksija: Povetkin on kaks korda dopinguga vahele jäänud. Miks ta ringi lastakse?

Bellew sõnul ei tohiks venelast ringi lubada, sest ta on kahel korral dopingu kasutamisega vahele jäänud.

"See on täiesti häbiväärne, et sellistel meestel lastakse edasi poksida. Kõik on kinni poksiliidu otsustes ja reeglites. Kuna nad end maksma panevad?" sõnas Bellew BBC Radio 5-le.

Inglane usub, et ka Anthony Joshua pole tänasest matšist vaimustatud. "Olen päris kindel, et Joshua ei oleks valinud Aleksander Povetkiniga matši ja mitte seetõttu, et ta kardab või peab venelast hiilgavaks poksijaks. Miks ta peaks kohtuma just petisega. Ta on ju kahel korral pettusega vahele jäänud, see pole olnud ühekordne eksimus," kurjustas britt.

Eesti aja järgi täna hilisõhtul Londonis peetavas profipoksi üliraskekaalu tiitlimatšis Joshua ja Povetkini vahel on mängus WBA, WBO, IBF-i ja IBO meistrivööd.