BLOGI JA FOTOD | Nr1 Fight Show: Vorovski kohtub Valgevene nokaudimeistriga, Moisar tahab kreeklase teist korda paika panna

Eduka karjääri jooksul nii Supercombati kui Tatnefti sarjade maailmameistriks kroonitud 31-aastane Minski võitleja on teeninud 40 võitu ja nokauteerinud tervelt 19 vastast. Vaata tema karjääri tipphetki siit!

Vorovski tõdes eilse kaalumise järel, et eesmärk on täna olla ise ründavam pool, kuid vastase nokauteerimine pole eesmärk omaette. "Kõik kogenud sportlased teavad, et nokauti otsima minnes tekitad endale lisapingeid ja võid teha vigu, mis su enda nokauti kukutavad. Pea peab olema vaba. Teeme tööd ja eks situatsioon näitab. Kui on võimalus, proovin seda kasutada, kui ei, teen oma tööd ja loodan, et see toob mulle võidu," sõnas ta.

Teises peamatšis võtab Mirkko Moisar kaheaastase vaheaja järel vastu kreeklase Meletis Kakoumpavase, kes noolib revanši 2016. aasta Number One Fight Show punktikaotuse eest. Möödunud üritusel oli ta kindlalt üle Moisari endisest rivaalist Max Spodarenkost.

“Kakoumpavas on väga agressiivne ja jõuline kikkpoksija. Spodarenko on tema kõrval nii-öelda “ilus poiss”, kreeklane tuleb aga mind maha lööma. Ma ütlen selle peale - las ta proovib,” on Moisar endale omaselt enesekindel.

Võitlusgala algab kell 19 kolme pre-fight'iga. Põhiprogramm stardib kell 20.

Main card: