BLOGI JA FOTOD | Nr1 Fight Show: Uku Jürjendal ja Mirkko Moisar nokauteerisid vastased esimeses raundis, Maksim Vorovski kaotas

Number One Fight Show Season 10

Maksim oli tulemuses väga pettunud ning jooksis otsejoones riietusruumi, fännide pildistamissoovidele ja meie intervjuupalvele ei reageerinud.

Vorovski pidi vastu võtma kaotuse. Kohtunike otsus oli ühehäälne. Tundus, et ta pani igas raundis natuke juurde ja kolmanda raundi keskpaigani oli isegi domineerivam, aga siis pani valgevenelane oma viimase jõu mängu ja lõi Vorovski mitmel korral kõikuma. Raundi lõpus veel põlvega näkku ja põrandale pikali. Kohtunik luges küll lõpukella järel Vorovskile numbreid, aga nokauti Bessmertnõi kirja ei saanud.

Ongi üks matš veel jäänud. Maksim Vorovski vs Juri Bessmertnõi.

Korras! Nokaut esimeses raundis! Kreeklane alustas teravate jalalöökidega ja sai Mirkko kahel korral põrandale tõmmatud, aga Mirkko vastas võimsa käte ja jalgade seeriaga, mis kreeklase täiesti relvituks võttis. "Vastane kaotas isu edasi võidelda," nagu Moisar ütles.

Mirkko sisenemiskuub:

Aga nüüd, daamid ja härrad. Mirkko Moisar ja Meletis "Nightmare" Kakoumpavas. Saab näha, kas ta täna Mirkko õudusunenäoks saab.

Lisaraundi järel kuulutatakse kohtunike ühehäälse otsusega võitjaks prantslane Mathieu Tavares. Spodarenko oli lisaraundis ka korraks maas pikali.

Ringis on hetkel Maksim Spodarenko ja Mathieu Tavares.

Võit tuli minuti ja kuue sekundiga! Eelmine nokaudi rekord sai Ukul ületatud kolme sekundiga. Jürjendali järgmine matš on juba 13. oktoobril Belgias kohaliku võitleja vastu. Homme võib Delfist leida ka videointervjuu.

Uku on tõepoolest tulemas. 2015. aasta Eesti parimaks taipoksijaks nimetatud, vahepeal teatud põhjustel eemal olnud Uku Jürjendal võtab vastu Aleksei Dmitrievi Venemaalt.

John: Uku!!!!

Kohtunike ühehäälse otsuse tulemusena läheb võiduga koju Itaalia albaanlane Xhaja. Mees näitab üles tõelist spordimehelikkust ja tõstab Beljajevi õlgadele.

Itaalia lipuga see mees küll ringi ei tulnud. Albaanlane hoopis.

Järgmine matš: Francesko Xhaja vs Jan Beljajev.

Seni kõige haaravam matš. Võit peaks seekord koju jääma, Biba oli domineerivam pool. Sai päris palju lööke sisse, aga palju kahju need vastasele ei teinud. Kas polnud piisavalt tugevad või mine tea, milles asi...

Kohtunike ühehäälse otsusega kuulutataksegi Aleksandr Biba võitjaks.

Kolmas matš main cardis: K1 81 kg. Nikita Võsotski (Valgevene; 1 võit, 1 kaotus) - Aleksandr Biba (Eesti; 3 võitu, 0 kaotust).

Raskekaallaste matši võit läheb Valgevenesse. Kohtunike häälteenamusega.

Kohtunikud tahavad ka lisaraundi näha. Publik ohkab selle peale.

Raskekaallaste matšist kahjuks oodatud vaatemängu ei kujunenud. Viimases raundis oli juba palju clinchi ja näha mõlema mehe väsimust.

Algab kolmas otsustav raund. Kummagi ülekaal praegu küll silma ei paista. Viimane periood ilmselt otsustab.

John: Tasuline ülekanne paraku kohutav. Ringi kaamerad sihivad vööd. Ühelgi inimesel peage kaadrisse ei mahu.

Kapõtovil oli väike probleem, sai vist kümnesse.

Ringi astuvad nüüd juba raskekaallased (91 kg+). 23-aastane valgevenelane Valentin Kapytov (2 võitu, 1 nokaut, 1 kaotus) ja 18-aastane Dmitri Redkin Eestist (3 võitu, 1 nokaut, 0 kaotust).

Lätlane ja tema treener on ilmselgelt pettunud.

Oi-oi! Kohtunikud tegid vea! Võitjaks kuulutatakse hoopis Grjadovkin! Peakohtunik oli tulemused valesti kokku löönud.

Kohtunike ühehäälse otsusega läheb võit lätlasele Leškovitšile. Publik buutab ja laseb vilet.

Tegemist on nende kahe mehe taaskohtumisega. Eelmine kord sai Leškovitš kõvasti tümitada ja lahkus ringist kahe sinise silmaga. Nende meeste stare-down oli eilsel kaalumisel ka kõige pingelisem.

Esimeseks matšiks valmistuvad lätlane Nikita Leškovitš (8 võitu, 6 nokauti, 3 kaotust) ja Eesti võitleja Daniil Grjadovkin (2 võitu, 1 nokaut, 1 kaotus). Mõlemad on 18-aastased. Leškovitš on Eesti võitlusgaladel viimastel aastatel üsna sage külaline.

Eesti hümni esitas muusik ja koolipapa Olavi Otepalu. Kolmandas salmis sai korra õhk otsa ja tuli piinlik paus sisse, aga muidu tibens-tobens!

Kui alguses tundus, et lätlane paneb oma pikkuse eelise maksma, siis teises raundis oli maasvõitlus juba tasavägisem. Cizovs sai siiski kohtunike ühehäälse otsusega võidu.

Kolmas matš. Esimene rahvusvaheline. Lätlane Aleksandrs Cizovs (4 võitu, 1 kaotus) vs Eesti võitleja Shalva Helaia (0-0). MMA reeglitega 71 kg. 2 x 5 min.

See matš kestis vaid minut ja 10 sekundit. Tehnilise nokaudiga võitis Vadim Lopatnikov, vastane sai pärast põlve saadud jalalööki vigastada.

Teine pre-fight: 19-aasane Dmitri Tsvetkov (0 võitu, 1 kaotus) 18-aastase Vadim Lopatnikovi (2 võitu, 0 kaotust) vastu.

Kohtunike ühehäälse otsusena lahkub ringist võitjana Kevin Renno õpilane Markus Jalonen. Volosatõh käis teises raundis korra nokdaunis ning sealtmaalt ei olnud tal enam midagi vastu panna.

Esimeses pre-fightis kohtuvad K-1 reeglitega matšis (66 kg) 17-aastased Markus Jalonen ja Allan Volosatõh. Esimesele on see profidebüüt, teine on pidanud ja võitnud kaks matši.