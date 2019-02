BLOGI JA FOTOD | Moisar lahkus Tondiraba hallist 10 000-eurose tšekiga Jürjendal nokauteeris vastase esimeses raundis

The League võitlusgala Tondiraba hallis

Kaheksa mehe turniiri võitja on lisaraundi järel Mirkko Moisar!

Kohtunikud on nüüd otsusele jõudnud ja 10 000-eurone tšekk on laval...

Kohtunikud otsustasid, et tahavad veel ühte raundi näha! Lisaraund!

Matš läbi. Leedukas ei jäänud kolmandas raundis sugugi häbisse, aga võit tundub ikka täna koju jäävatr.

Moisar on seni matši kindlalt domineerinud, eriti just lõppenud teises raundis. Leedulane peab mingi teise käigu sisse panema, kui võita tahab.

Vahepeal käis ringis Mihhail Kõlvart. Lõi ühe laua pooleks. Tegelikult jagas ka auhindu 2018. aasta parimatele võitlussportlastele. See oli vaid väike vaheesinemine.

Ringi on tulemas leedukas Jasiunas ja Mirkko Moisar, et selgitada välja kaheksa mehe turniiri võitja.

Ühehäälne otsus: Chico Kwasi võidumees, Astur paraku mitte.

Maikel Asturile kahjuks kolme raundi järel võitu ei paista. Chico Kwasil on rusikas püsti. Hollandlane käib laval ringi nagu võitja ja tänab ka Asturit hea matši eest. Kuulame otsust...

Viimane superfight enne suurt finaali. Chico Kwasi (Holland, 31 võitu, 4 kaotust) vs Maikel Astur (Viimsi, 14 võitu, 1 kaotus).

Themas: "Tunne on hea. Olen pisut pettunud, tahtsin pikemat fighti. Low-kickist võita pole nii põnev. Järgmisena näeb mind märtsis Yakuza Fightil, tulge vaatama!"

Neli matši järjest kaotanud Hendrik Themas saab ootamatu TKO võidu esimeses raundis. Hendriku jalalöögid olid mehele liiast.

Kolm matši veel täna jäänud... Hendrik Themas kõigepealt valgevenelase Pavel Pravašinski vastu.

Kohtunike ühehäälse otsusega (5:0) läheb võit ikka Moisarile! Finaalis seega Leedu-Eesti ehk Jasiunas-Moisar.

Kolmandas raundis pani Moisar metsiku tempo peale ja hullutas publikut. Näis, mis kohtunikud arvavad... nn. "hollandlane", kellel tegelikult on ringis Taani lipp, oli lõpuks päris läbi.

Teine raund oli juba võrdsem. Raundi lõpus paiskus hollandlane nööridest välja lava ääre peale. Publik juubeldas, aga tema tundus seda isegi nautivat, ärgitas rahvast takka.

Esimeses raundis tundus hollandlane Muhareb aktiivsem olevat. Oma nurka puhkama läks ta ka selgelt paremas meeleolus.

Moisar pani vastu: "You're Mine" - Raving George Feat. Oscar & The Wolf.

Kui keegi Rhassani sisenemislugu tahab teada, siis... "The Sound of Tears" - Naden Khar. Nii väidab vähemalt tark mobiiliäpp.

Teine poolfinaal: Rhassan "The Pit Bull" Muhareb (Holland) vs Mirkko Moisar...

Kaheksa mehe turniiri esimese poolfinaali võidab kohtunike ühehäälse otsusega leedulane Martynas Jasiunas. Rootsi esindaja Adel Ekvall Halila jaoks on turniir lõppenud.

Ei läinud ka täna väga kaua. Esimese raundi nokaut! Vastase treener viskas valge rätiku ringi. Uku ütles ise intervjuus nii ringis kui ka Delfile, et ootas isegi kiiremat võitu. Peagi avaldame ka videointervjuu.

Järgmine matš: Uku Jürjendal vs German Vandevin (Valgevene), -91 kg, 3x3 min. Uku on siinsamas Tondirabas ka paarikümne sekundiga piirdunud. Näis, kuidas läheb täna...

VIP-lauast jälgivad üritust Kaido Höövelson, Mihhail Kõlvart ja Urmas Sõõrumaa. Kõik nad peaksid täna ka ringis hiljem auhindu üle andma.

Õhtu ainsa naiste matši võitjaks kuulutatakse Astrid Johanna Grents.

Õhtu jätkub esimese superfightiga. Astrid Johanna Grents võtab vastu taanlanna Mia Nadja Gad Olseni. http://sport.delfi.ee/news/voitlussport/uudised/astrid-johanna-grentsiga-kohtuv-taanlanna-loi-aasta-parast-sunnitamist-uhe-ohtuga-kaks-naist-ara?id=85194873

Oli see vast sõu! Kust nüüd alustadagi... Kolmandas raundis laiutas Elawil taas käsi ja üritas apelleerida mingile keelatud löögile, aga raundi lõpp oli tema jaoks juba paras kannatamine. Teise raundi veiderdamine ja maas rullumine andis matšile mõnusa fooni ja tekitas veidi vihavaenugi. Tõe huvides olgu märgitud, et Mirkko käis ka ise paar korda põrandal ja nöörides, aga mitte mõne ülitugeva löögi tagajärjel, vaid kaotas pigem enda jalalöökidest tasakaalu.Kohtunike ühehäälse otsusega, punktidega 5:0 on Moisar kindel võidumees.

Teine raund läbi. Moisari tabamused on olnud selgelt puhtamad. Hollandlane aktiveerus pisut teise raundi teises pooles, aga võitjas ei tohiks küll kahtlust olla, kui kolmandas just imet ei juhtu...

Matš siiski jätkub!

Hollandlane on teist korda põrandal pikali, kuna väidab, et on saanud löögi hella kohta. Kordustest näitab, et Mirkko jalg tabas meest aga selgelt säärde. Publik laseb vilet ja teeb "buu". Meedikud on mehele isegi hapnikumaski pähe pannud.

Esimeses raundis oli Moisaril selge ülekaal. Vastane ei suutnud eriti millegagi vastata, Mirkko jagas aktiivselt lööke nii käte kui jalgadega.

Mo Elawil ja Moisar ongi nüüd kohe ringi saabumas...

Kolmanda veerandfinaali võidab Rhassan Muhareb. Moisaril on võimalik seega järjest kaks hollandlast alistada. Aga esmalt tuleb oma matš nüüd Mo Elawili vastu võita.

Vahepeal esines ansambel Hurax

Kolmas veerandfinaal algas. Andrei Tšigileitšik (Valgevene) vs Rhassan Muhareb (Holland). Neljandas tuleb ringi Moisar.

Leedukas Jasiunas võidab teise veerandfinaali nokaudiga. Norralane ajas küll jala alla, aga kohtuniku arvates polnud enam silmavaade piisavalt selge. https://g4.nh.ee/dgs/loader.php#id=241627

Leeduka taustalooks tundub olevat midagi tema maa Trad Attacki sarnast (leedukeelne regilaul)... Väga huvitav!

Teine veerandfinaal algamas: Arvydas Gerve (Norra, taustalooks "Thunderstruck") vs Martynas Jasiunas (Leedu).

Kohtunike ühehäälse otsusega kuulutatakse Ekvall Halila (pildil paremal) võitjaks. Tema võib nüüd riietusruumi poolfinaaliks valmistuma minna. "See oli alles soojendus!" ütles ta Kaarel Kosele võiduintervjuus.

Rootsi esindaja Ekvall Halila käis teise raundi keskel põrandal. Üks raund veel ees...

Ringis on juba leedukas Jan Naus (pildil) ja rootslane Adel Ekvall Halila. Algamas on 8-mehe turniiri esimene veerandfinaal. Moisar tuleb areenile neljandas veerandfinaalis.

Remmeril oli kahjuks halbu uudiseid: "Kõik läks otouspäraselt, aga soojenduse ajal lõi paremale jalga sisekülge närvivalu. Olin väga aeglane, ei julgenud lähedale minna. Põrguvalu teeb. Emotsioonid on praegu natuke teises kohas. Kahju!"

Meil on võitja! Tehnilise nokaudiga võit Remmerile! Lätlane ei saanud edasi võidelda.

Remmeril kolmest raundist kaks peetud.

Ott Remmer tuleb lätlase Zan Barsukovi vastu ringi Nublu "Tujud mitte tunded" taustal... Selle matši võitja asendab vajadusel kaheksa mehe turniiril loobujat (kui keegi miskipärast loobuma peaks).

MMA matš saab läbi juba esimeses raundis. Käelukuga võitis grusiin Vahtang Chumburidze.

Esimene matš on algamas: Teleš ja Chumburidze kutsutakse ringi. 3x5 min MMA matši on meid ees ootamas!

Fightcard näeb välja selline. Gala algab MMA matšiga lätlase ja grusiini vahel.

Tondiraba hallis käivad viimased ettevalmistustööd. Noored karate tüdrukud harjutavad vaheesinemiseks. Lauad on juba kaetud, varsti avatakse uksed!

TVPlay Sportsi kommentaator Kaupo Arro: "Tõotab tulla väga huvitav ja põnev võistlus. Esimest korda on väljas kaheksa meest, see tähendab kolme matši ja 12 raundi. Vägagi otsustavaks saab meeste vastupidavus, aga 10 000-eurose esikohasumma eest tuleb kannatada. Summa on muidugi muljetavaldav. Moisar on favoriit, aga natuke peab tal ka loosiga vedama, sest kui satub ebamugav vastane, siis võib keeruliseks minna. Hollandi mees on kõva vastane, sealmaal on võitlusspordi juured üldse päris sügaval."Arro usub, et rahvast tuleb halli kõvasti ja huvi on suur: "Spordiala, kus vastast saab jalaga lüüa, läheb järjest populaarsemaks. Eriti veel, kui korraga on kohal kaheksa korraliku tasemega võitlussportlast."