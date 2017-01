Vana-aastaõhtul Jaapanis Barutole MMA karjääri esimese kaotuse toonud Mirko Cro Cop teatas, et lõpetab 42-aastaselt tervislikel põhjustel karjääri.

Horvaat teatas oma otsusest pärast finaalmatši, mis tegi temast Rizin 4 turniirivõitja.

Küsimusele, mis tema järgmine samm on, vastas Cro Cop: "Sõlmisin Riziniga 15-aastase lepingu! Teen muidugi nalja. See oli kahtlemata mu viimane suurturniir ja tähistas mu karjääri lõppu. Mul on tervisega probleeme ja ma ei saa enam jätkata. Võimalik, et teen veel hüvastijätumatši, aga ainult siis, kui oma põlve korda saan. Ma ei taha enam kannatada, nagu tegin seda viimases treeninglaagris. Olen MMA-le andnud kõik, mis mul oli. Tean, et olen varem juba kord lõpetanud, aga seekord on see päriselt."

Cro Cop alistas finaalis 2013. aasta MM-il dopinguga vahele jäämise tõttu Heiki Nabile kreeka-rooma maadluse MM-tiitli kinkinud iraanlase Amir Aliakbari. Vaata videot!