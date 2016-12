Jaapanis RIZIN Fighting Federationi poolt korraldatavat turniiri võidukalt alustanud Kaido Höövelson alias Baruto sõnas Delfile antud kommentaaris, et peamine eesmärk oli vastane maha suruda ning ise terveks jääda.

Baruto alistas turniiri veerandfinaalmatšis kohtunike häältega 46-aastase jaapanlase Tsuyoshi Kosaka.

"Üllatavalt lihtsalt läks. Taktika oli selline, et vastane tuli maha suruda, poksimine ei ole minu tugevam külg. Ma olen MMA-ga tegelenud vaid aasta ja sellega kõike selgeks ei saa. Teen seda, mida oskan, hulljulgeks ei ole mõtet minna," rääkis Baruto väsinud häälel. Pikk päev oli mõistagi jätnud oma jälje, mis sest, et otsest võitlust oli ringis vaid kümne minuti jagu.

Teine eesmärk oli Barutol matši käigus terveks jääda ja ka see õnnestus. Järgmine matš seisab ees juba kahe päeva pärast, vana-aasta õhtul. "Järgmine vastane on hoopis teisest puust, Horvaatia MMA legend. Homme üritan enda natuke liigutada ja taktikat paika panna. Taastumine on väga tähtis," vaatas Baruto eelseisva võitluse poole.

Eestlane kohtub turniiri poolfinaalis 42-aastase Mirko "Cro Cop" Filipoviciga, kes avamatšis alistas nokaudiga ameeriklase Muhammad "King Mo" Lawali.