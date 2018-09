Baruto kange konkurent jõudis 41. suurturniiri võiduni

33-aastane Hakuho on nüüd kõrgemas makuuchi divisjonis, kuhu ta pääses esmakordselt 2004. aastal, võitnud täpselt 1000. matši. Tokyo turniiril on Mongoolia vägilane võitnud kõik 14 kohtumist.

Eelmisel suurturniiril, Nagoya-bashol, mis peeti juulikuus, tuli kogenud mongolil põlvevigastuse tõttu katkestada.

"Mida vanemaks ma saan, seda rohkem vigastusi tekib... See tiitlivõit tähendab mulle väga palju," tunnistas Hakuho tänase võidu järel. "See on väga eriline tunne."