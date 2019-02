Balti taipoksimeister peab Tondirabas suurimaks konkurendiks Moisarit

Vaid 21-aastane Martynas on tiitleid korjanud 10-aastasest peale. 2015. aastal võitles ta 17-aastasena Eesti lahtistel võitlusspordi mängudel Eduard Kamenskiga. Ta oli pidanud sadakond lahingut, kui Donatas Simanaitis kutsus ta King of Kingsile. Pärast seda on ta võidelnud palju Tais.

Mäletate oma esimest matši?

Olin 8-aastane. Võitsin avaraundis.

Olete muid alasid ka proovinud?

Jalgpalli neli aastat, aga ma pole meeskonnamängija.

Kui suur on Leedus konkurents?

Väga suur pole. Selle alaga on keeruline elatist teenida. Ma hetkel ühtegi konkurenti ei näe, aga võib-olla meie teed pole lihtsalt ristunud veel.

Kuidas Eesti taset hindate?

Eestis peetakse palju üritusi, mis seab võitlejatele head tingimused arenemiseks.

Keda peate suurimaks vastaseks The League’il?

Mirkko Moisarit, sest ta võitleb kodus, aga ta on ka väga tugev ja kogenud.

Kes võidab?

Raske öelda. Kõigil on võimalus. Õnnest sõltub palju.

Kuidas valmistute?

Teen kõvasti trenni. Mida kõvemini teen, seda enesekindlamalt end tunnen füüsiliselt ja vaimselt. Harjutan tehnikaid ja kasvatan lihast.

Kes on teie lemmik?

Badr Hari matšide ajalugu on väga inspireeriv.

Te muay thai’st loobuda pole tahtnud?

Ma ei kujuta elu ette spordita, eriti muay thai’ta.