Astrid Johanna Grentsiga kohtuv taanlanna lõi aasta pärast sünnitamist ühe õhtuga kaks naist ära

Olsen räägib, et Taani on väike riik ja kuigi kikkpoks areneb ja kogub juurde naisi, on vastaste leidmine endiselt keeruline, eriti kui jõuad teatud tasemele.

„Ma ei oskagi öelda, kes mu suurim konkurent on praegu. Võib-olla mina ise. Õnneks asub meie kõrval Rootsi, kus on naisvõitlejaid palju,“ naerab ta.

Kuidas teist võitleja sai?

Mu peika tegeles muay thai’ga juba teismelisena. Tema oli suur inspiratsioon. Sport viiski meid kokku. Ma algul tegelesin taekwondo’ga, sest tahtsin õppida võitluskunstide aluseid. Neli aastat hiljem käisime Tais koos treenimas ja ma nägin palju muay thai võitlusi. Pärast seda tekkis soov muay thai’d õppida ja taekwondo lendas nurka. Nelja kuu pärast pidasin esimese matši.

Mäletate seda matši?

See oli hullumeelne, ent imeline. Kui pole kunagi võidelnud, siis võib seda küll ette kujutada, kuid see on ikkagi võimatu. Kui olin esimese litaka ära saanud, kadus närvilisus. Ma polnud end kunagi nii ärkvel tundnud. See tunne tekitab tohutu sõltuvuse. Ma tahtsin võimalikult kiiresti uuesti võidelda. Muide, matši võitsin.

Kui kaugele taekwondos jõudsite?

Saavutasin kahe musta triibuga punase vöö.

Miks muay thai siis parem on? Mida see naisele annab?

Seda on lühidalt raske selgitada. Annab palju sotsiaalselt, vaimselt ja füüsiliselt. Olen tänu sellele saanud parimaid sõpru. Kogemusi saab väga palju. The League kuulub nende hulka. Ma olen vormis. Ma ei karda üksi kõndida.

Mis teeb võitlejast hea võitleja?

Peab pühenduma ja leidma motivatsiooni mõõnade korral. Meeskond aitab, aga ringis oled üksi. Tuleb laiendada võimetepiire. Tuleb ka teistest lugu pidada ja teada oma nõrkusi. Õppimine ei lõpe kunagi.