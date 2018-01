Anthony Joshua suure tiitlimatši eel: minu peatamiseks ei piisa tavalisest inimesest

31. märtsil lähevad profipoksi üliraskekaalu tiitlimatšis vastamisi Anthony Joshua ja Joseph Parker. Teisipäeval astusid mehed esmakordselt pressikonverentsil vastamisi.

Kui Joshua käes on praegu WBA, IBF-i ja IBO meistrivööd, siis Parker on WBO tiitli omanik. Joshua on avaldanud, et tema selgeks sihiks on tõusta üliraskekaalu absoluutseks valitsejaks. Selle tarbeks tuleks tal lisaks Parkerile alistada ka WBC tšempion Deontay Wilder. Joshua loodabki mõlema vastasega sel aastal kohtuda.

“Olen senistest kogemustest õppinud, et minu peatamiseks ei piisa tavalisest inimesest,“ kuulutas Joshua pressikonverentsil. “Kätte on jõudnud aeg teha ajalugu. Mul on au olla siin koos teise maailmameistriga.“

Joshua lubas, et Cardiffis toimuval matšil saab tiitlite eest heideldes näha tõelist tulevärki. “See ei ole kolmeraundiline matš, mis põhineb oskustel. See on 12-raundiline matš, kus saab määravaks tahtejõud,“ hoiatas Joshua oma vastast.

Parker kostis seepeale, et tema saatuseks ongi osaleda sellistes suurtes matšides. “Me teame teineteise tugevusi ja nõrkusi. Loodetavasti õnenstub mul tabada tema lõuga ja ta nokauteerida,“ teatas omakorda Parker.

Nii Joshua kui ka Parker on senise profikarjääri jooksul tunnistanud ainult võite. Joshua on teeninud 20 ning Parker 24 võitu. Kui Joshua on oma vastase nokauteerinud kõikides matšides, siis Parker on seda suutnud 18 korda.