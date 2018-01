Anthony Joshua ja Tyson Fury on lõpuks valmis poksiringis vastamisi minema

Briti poksijate Anthony Joshua ja Tyson Fury vahel on sõnasõda kestnud juba mõnda aega. Lisaks on räägitud ka võimalikust matšist. Nüüd on asjast päris konkreetselt rääkinud Joshua promootor Eddie Hearn.

Hearn usub, et suur duell kahe briti vahel võib aset leida juba sel aastal. Hearni sõnul on Joshua ja Fury juba omavahel sel teemal ka rääkinud, kirjutab Sky Sports.

Joshua plaanib sel aastal võidelda kahel või kolmel korral. Esimesena loodab ta ette võtta WBO meistrivöö omaniku Joseph Parkeri, kellega ta peaks kohtuma märtsis.

Nii tõdeski Hearn, et Joshua ja Fury matš võiks leida aset suvel või hilissügisel. Ehk see duell oleks Joshua jaoks aasta teine või kolmas.

“Rääkisin täna Tyson Fury'ga. Ta võttis nädalavahetusel ise ka Anthony Joshuaga ühendust. Seega läbirääkimised käivad. Peame nüüd maha istuma ja sel aastal asja ära tegema,“ rääkis Hearn. “Tyson Fury on suurepärane poksija. See oleks Anthony Joshua jaoks raske matš. See on siiski matš, mida me tahame. Seda tahab ka Suurbritannia publik.“

28-aastane Joshua on profina pidanud 20 matši ning need kõik nokaudiga võitnud. Joshua valduses on praegu IBF-i, IBO ja WBA meistritiitlid.29-aastane Fury on pidanud 24 matši ning need kõik võitnud. 17 võitu on Fury saavutanud nokaudiga.

Fury käis viimati ringis 2015. aasta 28. novembril, kui ta alistas Vladimir Klitško ja sai enda valdusesse IBF-i, WBO, WBA ja WBO meistrivööd. Fury pidi hiljem neist kõikidest aga loobuma, kuna ta ei olnud eraeluliste probleemide tõttu võimeline tiitleid kaitsma.