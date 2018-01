Andrus Värniku järgmine suur väljakutse: MMA ehk puurikaklus

Tänases Kroonikas koos rohkete alastipiltidega avaldatud Andrus Värniku intervjuust selgub muu hulgas, et endine odaviske maailmameister tahaks järgmisena proovida kätt MMA vabavõitluses.

"See on tõesti alles mõttejärgus, aga tahaksin proovida MMA-d, puurikaklust. See on päris hull ala, jõu- ja vastupidavustreeninguid olen selle nimel juba üksjagu teinud. See ala ei ole muidugi lapsemäng. Ma praegu otsin inimest, kes mind õpetama hakkaks. Nii kaua olen ise enda treener ja laon põhja alla - teen üldfüüsilist ja vastupidavust, seda kõike aja peale ja kvaliteetselt," räägib 40-aastane Värnik, kes 2005. aastal Helsingis end maailmameistriks ja 2003. aastal Pariisis hõbemedalile viskas.

