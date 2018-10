Andra Aho korrigeerib arusaamu jõust ja ilust

See on karm ala ja julgust läheb kuhjaga tarvis. Kui tavapoksis lüüakse rusikatega, siis Tai poks on kõige mitmekülgsem püstivõitlusspordi ala, sest kasutusel on nii käte-, jala-, põlve- ja küünarnukilöögid kui ka klintš ehk püstimaadlus. Andragi on löönud vastast nii, et veri väljas. Pärast matši on jalad läbi, sinikad on täitsa tavalised. Trennis sai tal kord suure varba liiges kannatada. Aga suuri vigastusi pole tema sõnul karta, sest matši ajal seisab kohtunik valvel.

„Kogu aeg on midagi juurde õppida,“ on naine ala vaheldusrikkusega rahul. „Iga vastasega kujuneb isesugune võitlus. Vastast õpid tundma esimeses raundis, siis valid selle konkreetse matši jaoks sobivaimad võtted.“

Käia on pikk tee

Tema treener Kevin Renno ütleb, et esimene asi, mida vastase kohta küsitakse, on seni peetud matšide arv. „Seal on suur vahe, kas on olnud viis, kümme või kakskümmend viis matši. Mida rohkem neid on, seda kõrgem tase.“

Iga lisanduv matš annab juurde nii võitlusoskusi kui ka enesekindlust neid oskusi kasutada. Andra Ahol on kakskümmend viis matši täis. Aga sinnani on tulnud käia pikk tee. Ta mäletab hästi oma esimest matši – seda tuli tal oodata poolteist aastat, enne kui leidus sobiv naisvastane. Tai poks on siiski rohkem meeste ala ja Andra trennikaaslasedki on peamiselt mehed.