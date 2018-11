Andekas noorkorvpallur ja muusikaprodutsent, kuid ennekõike võitleja - miks Ahti Pikkur "pensionil" olla ei suutnud?

Kui suureks konkurendiks Henrit pead?

Jutud liiguvad, et ta võtab väga tõsiselt meie kohtumist ja pidi minema välismaale treeninglaagrisse või juba on seal. Ta on pikem, füüsise poolest kindlasti tugevam ja tema käes on kõik kaardid, et saada minust parem ettevalmistus. Eks näha ole, kui palju meest seekord ringi tuleb. Ma võtan tõsiselt seda matši ja kuna poksimatš on mu vana unistus, siis saab see põnev olema.

Mida sooviksid öelda fännidele? On midagi, mida nendelt matši ajal ootad?

Don’t blink… it might end before the bell.

Millised technomehed sulle meeldivad?

Boris Brejcha on peavend. Black Coffee. Need kaks on klappides kogu aeg trennis. Carl Cox ka hea poiss.

Aga Detroiti techno?

Ma alles läksin sellele lainele. Enne tegin hiphopibiite. Peale seda kuidagi elu viis muusikast eemale. Nüüd alustasin üle kahe aasta, aga hoopis techno’ga. Tahan inimesi tantsima panna.

Aga hiphopist mida kuulad?

J Dilla, Slum Village, Nas olid vanakooli lemmikud. Uuest koolist J. Cole, Kendrick, Rocky, Isaiah Rashad. Kindlasti veel, aga uuekooli negatiivse alatooniga rap on natuke ebameeldivaks muutunud. Reaalseid sõnumitoojaid on vähe.

Mida soundcloudiräpist arvad? Oleks sellist biiti praegu kerge teha?

Oleks. Aga näiteks Nublu on erakordne out of box delivery poolest, mida eestlane väga teha ei suuda. Kindlasti ootan, mida mees veel korda saadab. Võrdlen teda umbes nagu Papaga, kui ta välja ilmus. Suure pauguga, midagi uut, mida eesti kõrv veel kuulnud pole. Täiesti erineva stiiliga, aga jõud nende muusikas on sama. See, et meedia Nublut copycat’iks kutsub, on lihtsalt hale. Mees on geniaalne. Igaüks võib endale sellise beat’i teha, aga kuulsa loo teeb beat’ist artist.

Oled drum’n’bass’i ka kuulanud?

Jah. Naljakas on see, et ma alustasin üldse seda kõike drum’n’bass’i pealt. Sõber produtseeris ja sealt sain pisiku. Ta tegi sahtlisse, endale. Kahjuks ta lõpetas, kuigi annet oli rohkem kui Eesti poliitikutel ajusid. Shy FX oli mu esimene lemmik. Olin esimesel Tjuun Inil.

Kui palju NBA-d vaatad?

Korvpall oli elu. Kunagi vaatasin ikka igapäevaselt, aga enam mitte nii palju. Hooaeg on küll huvitav. Sellist pole enne veel olnud. Warriors võtab ilmselt tiitli, kui nad riietusruumis asjad selgeks saavad, aga üldiselt see hooaeg on nagu bitcoin. No one knows.

