60. King of Kings Grand Prix toob Eestisse "Läti ninja"

King of Kingsi 60. Grand Prix toimub 13. oktoobril. Õhtu jooksul läheb lahingusse 11 võitluspaari ja näha saab võitlusstiile K-1, MMA ja MUAY THAI. Toimuvad reitingumatšid, superfightid ja nelja mehe turniir kaalukategoorias kuni 77 kilogrammi, kus Eestit esindab noor ja andekas profivõitleja Hendrik Themas. Suurimate tiitlitega tuleb Tallinna Läti ninjaks kutsutud Zaur Dzhavadov, kes on võitnud nii King of Kingsi maailma kui ka Euroopa tšempioni tiitli. Dzhavadov on oma karjääri jooksul kokku pidanud 45 võitlust ja võitnud neist 34 korral.

Traditsiooniliselt astuvad King of Kingsil spordihuviliste ette Markko ja Mirkko Moisar ning Andra Aho.

Esmakordselt on King of Kingsi võistlusel esindatud väga suur hulk Skandinaavia võitlejaid. Hea koostöö Norra promootoritega toob Tallinna parimad võitlejad Norrast, Rootsist ja Taanist. King of Kingsil astuvad üles Simon Santana(NOR), Andreas Iversen(NOR), Adel Ekvall Halila (SWE) ja Constantino Nanga(ANG). Samuti saab kaasa elada Venemaa, Valgevene ja Leedu võitlussportlastele.

Lisaks adrenaliinirohketele võitlustele saavad pealtvaatajad kaasa elada ka juubelisõule ja võtta osa erinevatest loosimistest. Tondiraba jäähalli uksed avatakse 18.00, esimene võitlus algab kell 19.00.