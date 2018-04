Wilderi ja Joshua matš tuleb juba sel suvel Wembley staadionil?

Laupäeval Cardiffis Joseph Parkeri alistanud Anthony Joshua saab võimaluse absoluutseks maailmameistriks kerkida kuulduste kohaselt juba sel suvel, sest WBM tšempion Deontay Wilder võttis briti väljakutse vastu.

Nii väitis ajalehele The Telegraph Wilderi mänedžer Shelly Finkel, lisades, et läbirääkimised kahe leeri vahel võivad alata juba õige pea.

"Meil on hea meel, et Joshua esimest kord "Ma võitlen järgmisena Deontayga..." ütles ning usume, et mees peab oma sõna. Deontay võtab väljakutse vastu," teatas Finkel. "Tahame avalikult teatada, et Deontay tahab seda matši ning me oleme valmis sinna tulema või siin kohtuma, et diil teoks teha. Deontay on valmis alla kirjuama ja Suurbritanniasse võitlema tulema sel suvel."

"Eeldades, et selleks paigaks on Wembley staadionil, oleme meie valmis, ning kui nemad on samuti sama valmis, nagu nad väidavad, tahame selle ära teha. Meie tahame seda matši, nemad tahavad, publik tahab. Miski ei saa seda enam ära hoida."

Kuulduste kohaselt on Wilder nõus matši tulud jagama ära protsentidega 60-40, loovutades Joshuale vabatahtlikult suurema osa. Arutatud on ka kahematšilist lepingut, mille kohaselt toimuks esimene kohtumine Wembley staadionil ja teine USA pinnal kas Las Vegases või New Yorgis.