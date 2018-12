Wilder: Joshua anub, et saaks minuga poksida

Wilder pidas detsembri alguses Los Angeleses suure matši Tyson Furyga, mis ootamatult viigiga lõppes, kuigi laialt levinud arvamuse kohaselt oleks pidanud Fury kohtumise kohtunike otsusega selgelt võitma.

Juba enne matši räägiti sellest, kuidas kolme tiitlivööd hoidev Joshua ei soovinud Wilderi ega Furyga kohtuda. Kõik kolm raskekaallast on endiselt kaotuseta.

"Nad on meid nüüd lausa anumas. Ühtäkki on ta välja tulnud ning tahab meiega suhelda," rääkis Wilder Joe Rogani podcastis. "Tema esindajad on samuti minu omadega ühenduses olnud."

Kuigi WBC nõuab Wilderilt ja Furylt uut kohtumist, siis ei jätnud ameeriklane võimalust kasutamata, et Joshuale veelgi puid alla panna.

"Tal oli see võimalus olemas, tal oli neid lausa mitu. Tal oli olemas võimalus võidelda Luis Ortiziga, ta oleks võinud võidelda minuga, ta oleks võinud võidelda Furyga. Inimesed tahavad teada, kes on parim ja ma olen üritanud seda neile näidata. Ütlen alati, et mina olen parim - vähemalt seni, kuni mind alistatakse."

Anthony Joshua esindajad on juba tükk aega tagasi Wembley staadioni 13. aprilliks reserveerinud. Joshua promootori Eddie Hearni sõnul sõltub vastane "sellest, mida Wilder teha soovib".

Joshua ja Wilderi matši võitjast saaks absoluutne maailmameister, kes hoiaks pea kohal kõiki nelja suurt tiitlivööd.