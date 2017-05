Wembley staadion on Fury ja Joshua matšiks juba broneeritud?

Tyson Fury teatas, et poksib raskekaalu maailmameistri Anthony Joshua vastu järgmise aasta aprillis.

Fury sõnul on Joshua promootor Eddie Hearn juba Wembley staadioni üheks aprillikuu kuupäevaks broneerinud, vahendab Daily Telegraph.

"See matš ei saaks ühelgi teisel staadionil toimuda. Ma poksiksin Joshuaga juba oktoobris, aga usun, et Klitško tahab veel kordusmatši," rääkis Fury.

"Sügaval sisimas arvan, et nad ei taha minuga veel võidelda. Joshua oli Klitškoga raskustes. Ja ma andsin Klitškole õppetunni. Panin sõna otseses mõttes käed selja taha, kui ta oma kahureid lennutas ja mina neist eemale puiklesin. Nad ei ole selleks valmis. Paljud usuvad, et AJ alistaks mu, aga ma olen korduvalt öelnud, et meie spordiala on peen teadus, mitte mingi kulturismi- või rammumehevõistlus. Joshua on mu jaoks lihtne saak."

28-aastane Fury ise plaanib comeback'i teha 8. juulil, kuid seda vaid juhul, kui tal õnnestub täna Briti antidopingu agentuuri distsiplinaarkomisjoni veenda end võistluskeelust vabastama.

Fury pole ringis käinud pärast 2015. aasta novembrit, kui ta Vladimir Klitško alistas.