Wembley on kinni pandud: Anthony Joshuat ootavad ees kaks supermatši

Joshua on Wembleyl poksimas 22. septembril ja 13. aprillil. Mõlemal juhul suurendatatakse staadioni tavapärast mahutavust ja areenile on tulemas mõlemal juhul 100 000 pealtvaatajat, kirjutab Sportsmail.

Enda valduses IBF-i, IBO, WBA ja WBO meistrivöösid hoidev Joshua kohtub 22. septembril venelase Aleksandr Povetkiniga. See matš kuulutatakse ametlikult välja järgmisel nädalal.

13. aprill on praeguse seisuga reserveeritud aga matšiks WBC tšempioni Deontay Wilderiga. Joshua promootor Eddie Hearn teatas, et loodetavasti jätkuvad peagi läbirääkimised Wilderiga ning 13. aprilli duellist saab asja.

AJ’s coming home! Delighted to announce @anthonyfjoshua next two fights will be at the National Stadium @wembleystadium September 22 and April 13 - September show announcement next week 👊🏼🇬🇧 pic.twitter.com/q4eMW3IG0Y