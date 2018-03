WBO sulgkaalu tiitlimatšis vööd mängu ei panda, sest väljakutsuja ei mahtunud kaalu

USA-s Californias peaks täna aset leidma WBO profipoksi sulgkaalu tiitlimatš Scott Quiggi (34-1-2, 25 KO) ja Oscar Valdezi (23-0, 19 KO) vahel, kuid triviaalselt põhjusel seda siiski ei toimu.

Raske töö ja vaevaga tiitlimatšini jõudnud inglane Quigg peab tiitlilootused maha matma vaid seetõttu, et oli ligi 2 kg ülekaalus.

Matš küll peetakse, aga reeglite järgi ei tohi ühe mehe ülekaalu korral tiitlit mängus olla. See tähendab, et kui Quigg peaks valitseva meistri Valdezi alistama ja mehhiklasele karjääri esimese kaotuse kinkima, jääb vöö vabaks. 31-aastasele Quiggile on see igal juhul paha uudis, sest tegelikult peaks ta selliste märkide ilmnemisel mõtlema hoopis kaalus ülespoole liikumisele.

Quiggile näitas kaal eile 59 kg, Valdezile 57 kg. Alates 1889. aastast kokku lepitud reeglite kohaselt on sulgkaalu ülempiir 57,15 kg.