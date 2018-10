Warrior Fight 5: Pavel Semjonov kohtub eksmaailmameistriga, Uku Jürjendal teeb poksidebüüdi

Semjonovi vastaseks on endine IBF-sarja profipoksi maailmameister Kassim Ouma. Ouma kontol on tänaseks 29 võitu ja 11 kaotust. Seejuures on ta nokauteerinud tervelt 18 vastast.

Ouma näol on tegemist tõelise ala tipuga. Mees on ka karjääri jooksul astunud vastamisi ala ühe suurima nime Gennadi Golovkiniga. Seejuures pidas ta poksimaailma ühe tugevaima löögiga võitlejaga ringis vastu kümme raundi.

Viimasel Warrior Fight üritusel jäi Semjonov napilt ilma WBA kontinentaaltiitlivööst. Maardu legendaarne poksija on vahepeal pidanud lahinguid Saksamaal ning Poolas ning alles hiljuti nokauteeris ta Narvas ka lätlase Valentins Kotosovsi.

Kokku leiab poksiõhtul aset tervelt 11 matši. Ringi astub ka Rain Karlson, kes proovib üle saada Poolas saadud profikarjääri esimesest kaotusest. Raini vanem vend Ainar otsib samal õhtul oma profitee kolmandat järjestikust võitu.

Võimsat esitust on oodata ka Eesti kikkpoksijalt Maikel Asturilt, kes alles hiljuti naasis WAKO Euroopa meistrivõistlustelt hõbemedaliga! Lisaks teeb debüüdi poksiringis maailma taipoksi raskekaalu tippu pürgiv Uku Jürjendal.

Lisaks näeb õhtul profipoksijaid tõelistest poksiriikidest, sest lisaks Venemaa poksijatele astuvad ringi kindamehed Kasahstanist, Indiast, Valgevenest ning Bosniast.