Võitmatute meeste vältimatu kokkupõrge, kus kaotaja on juba teada

WBC tiitlivöö peale peetavas matšis on meie aja järgi pühapäeva varahommikul vastamisi mehed, kes on omavahelist kohtumist oodanud juba viis-kuus aastat, aga pole erinevatel põhjustel selleni seni jõudnud.

Hoolimata sellest, et 33-aastane Wilder ja 30-aastane Fury pole veel ringi astunud, saab öelda, et selle matši kaotaja on juba teada – selleks on Anthony Joshua.