Vladimir Klitško langetab lähipäevadel karjääri kõige tähtsama otsuse

29. aprillil toimunud profipoksi üliraskekaalu tiitlimatš Anthony Joshua ja Vladimir Klitško vahel osutus niivõrd edukaks, et jätkuvalt planeeritakse kordusmatši. Viimaste teadete kohaselt on kordusmatši toimumise osas jõutud teatus aspektides kokkuleppele ja duell peaks aset leidma 11. või 18. novembril Las Vegases.

Suurimaks küsimuseks on aga see, kas Klitško soovib ringi naasta või mitte. 41-aastane Klitško ei ole seni avaldanud, kas ta soovib üldse oma sportlaskarjääri jätkata. Pärast Joshuale kaotamist võttis ukrainlane mõtlemisaja ning seni ei ole ta avalikult oma otsust välja öelnud, kirjutab Los Angeles Times.

Nüüd on Joshua järgmise matši osas jõudnud asjad nii kaugele, et Klitško peab mingi otsuse langetama. Kui ukrainlane ei soovi ringi naasta, siis läheb britt arvatavasti vastamisi bulgaarlase Kubrat Puleviga.

Seni on töös aga versioon, et Klitško jätkab karjääri ning vastavalt sellele lootusele tegutseb ka Joshua agent Eddi Hearn. Viimati külastaski Hearn Las Vegast ning väidetavalt käis ta kohalike kasiinodega kokkuleppeid sõlmimas. Lisaks vaatas ta järele võimalikud võistluspaigad. Praeguse seisuga peaks matš toimuma T-Mobile Arenal vi MGM Grandis.

Praeguseks on Las Vegasesse jõudnud ka Joshua, kes postitas sotsiaalmeediasse pildi, kus poseerib kergkeskkaallase Floyd Mayweather juuniori spordisaali ees.

Joshua ja Klitško kevadine matš lõppes briti võiduga, kui ta kuulutati 11. raundis tehnilise nokaudiga võitjaks. Joshua säilitas triumfiga üliraskekaalu IBFi meistrivöö ning sai lisaks enda valdusesse WBA ja IBO tiitlid.

27-aastase Joshua arvel on profina 19 matši, kõikides nendes duellides on ta suutnud oma vastase nokauteerida. 41-aastase Klitško arvel on 64 võitu (53 nokaudiga) ning 5 kaotust.

Praegu usutakse poksiringkondades, et Klitško otsustab oma karjääri jätkata ja hiljemalt järgmise nädala jooksul tuleb ta vastava teatega ka avalikkuse ette. Sellisel juhul läheks ta Joshuaga Las Vegases vastamisi 11. või 18. novembril.