Vihatase laes: Tyson Fury on tiitlimatši eel hoidunud seksist koguni kolm kuud

Tiitlimatši eel on mõlemad mehed andnud suule vaba voli ning teineteise kohta on sisuliselt kõik mõeldav välja öeldud. Nagu seniste sõnavõttude põhjal saab järeldada, siis võtavad mõlemad mehed eelseisvat duelli väga tõsiselt.

Fury teatas nüüd kodumaisele meediale, et ta on koguni kolm kuud seksist hoidunud, et olla ringis võimalikult ergas ja panna tähele kõiki ohte.

“Ringis lähevad seekord vastamisi kaks tõelist hiiglast. Ühel hetkel hakkame teineteise suunas hoope jagama. Olen õnnistatud, et minu kuues meel näeb neid lööke tulemas,“ teatas Fury Sportsmaili vahendusel.

“Ma ei taha, et ükski asi minu keskendumist segaks. Kui midagi läheb ringis valest, siis võib see lõppeda ajukahjustusega. Enda meelte ärksana hoidmise nimel ei ole ma nüüd juba kolm kuud seksinud,“ avaldas Fury.

30-aastane Fury on profina pidanud seni 27 matši ning need kõik võitnud. 19 võitu on tulnud nokaudiga. Ainult võite on kogunud ka Deontay Wilder, kelle kontol on neid koguni 40. 39 korda on ta vastase saatnud nokaudiga põrandale. Wilderi valduses on praegu WBC meistrivöö. Fury'le kuulusid aastatel 2015-2016 WBA, WBO, IBF-i ja IBO meistrivööd, kuid erinevate probleemide tõttu ei naasnud ta piisavalt kiiresti ringi ja jäi seetõttu neist lihtsalt ilma.