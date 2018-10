VIDEO | Wilderi ja Fury pressikonverents jäi pooleli. Mehed olid valmis kaklema, aga turvamehed tulid vahele

Kui mehed olid, mikrofonid teineteise sõimamiseks käes, ninapidi kokku läinud, toimus väike tõuklemine, mille peale tormasid lavale poksijate turvamehed ja taustajõud. Ühel hetkel viskas Wilder mikrofoni käest ning näis tõsimeeli tahtvat Furyle kallale karata.

"Sul tuleb tegemist teha kõige halvima mehega planeedil," ütles Wilder Furyle. "Kui ma sinust üle käin, ei kavatse ma sulle halastada."

Enne kui rüseluseks läks, jõudis Fury veel öelda: "Ma olen näinud palju tapjaid ja ma tean, et ma hetkel tema otsa ei vaata. Aga sina vaatad spartalase otsa!"

Seni kaotuseta Wilder (40-0, 39 nokauti) ja Fury (27-0, 19 nokauti) kohtuvad 1. detsembril Los Angeleses Staples Centeris. Mängus on hetkel Wilderile kuuluv WBC raskekaalu tiitlivöö, mida ameeriklane on hoidnud enda käes alate 2015. aasta jaanuarist ning kaitsnud seitsme matšis. Fury on varasemalt omanud WBA, WBO, IBF-i ja IBO tiitleid.