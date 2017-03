Juba sel laupäeval Tondiraba jäähallis aset leidval Warrior Fight Series'il, mis reklaamib end kui kõrgeima tasemega profipoksiüritus Eesti ajaloos, astub ringi Soomes elav kuubalane Dayron Lester, kes on profikarjääri alustanud seitsme järjestikuse võiduga.

"Lesteris on olemas kõik, mis ühes profipoksijas olema peab - omapärane võitleja elegants, oskus esineda ja rahvaga suhelda ning loomulikult suurepärane füüsis ja tohutu löögijõud," räägib ürituse korraldaja Tõnis Grinkin.

30-aastane poolraskekaallane Lester alustas profikarjääri alles paar aastat tagasi, kuid on seni pidanud seitse matši ning nokauteerinud vastase neljas.

Üks mees, kes Lesteri löögi järel ringipõrandale vajus, oli Eesti taipoksija Rain Kärkinen. See juhtus siis, kui mehed olid vastamisi Lennusadamas toimunud poksiüritusel.

"Rõõm oli kuulda, et Dayron tuleb hea meelega taas Eestisse. See annab kinnitust, et tema eelmine kogemus Eesti poksipubliku ees oli positiivne," lausus Grinkin.

Lesteri vastaseks on Tondiraba jäähallis laupäeval grusiin Davit Ribakoni. Ribakoni on karjääri jooksul võitnud ning kaotanud 14 kohtumist. Karjääri viimases matšis nokauteeris 22-aastane äärmiselt kogenud poksija näiteks rumeenlase Igor Conobeev, kes oli alustanud karjääri kuue järjestikuse võiduga. Kaotus Ribakonile lõpetas selle võiduseeria.

Ribakoni karjääri raskeimaks vastaseks võib pidada Cedric Vitu'd, kelle näol on tegemist valitseva Euroopa profimeistriga, kes karjääri jooksul võitnud 45 ning kaotanud vaid 2 kohtumist. Noor Ribakoni küll kaotas Vitu'le, kuid sai sealt kindlasti väärt kogemusi edaspidiseks karjääriks.

Kas Ribakoni lõpetab ka Lesteri võiduseeria või jätkab viimane teed tippu, seda saab näha juba tuleval laupäeval Warrior Fight Series'i avaüritusel.