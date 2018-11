VIDEO | Väikse raskekaalu tiitlimatš lõppes ukrainlase võimsa nokaudiga kaheksandas raundis

Usik tõi ringi IBF-i, WBO, WBA ja WBC tiitlivööd ning ka lahkus koos nendega. Ta lõpetas Bellew' piinad kaheksandas raundis.

Tegemist oli alles kuuenda matšiga poksi ajaloos, kui mängus on kõik neli suuremat tiitlit.

2012. aasta Londoni olümpiavõitja Usiki profikontol on nüüd 16 võitu, millest 12 on sündinud nokaudiga. Endise WBC maailmameistri Bellew' saldo on 30 võitu, 3 kaotust, 1 viik.

Usik tegi juba enne eilset matši ajakirjanikele selgeks, et võtab peagi sihikule raskekaalu säravamad nimed ja tiitlid.

"Ma pean kõik raskekaalu tiitlid enda kätte saama. Kohe, kui mul see tehtud on, pööran ma tagasi ja ütlen: "Kutid, aitäh teile osalemast. Tänud kõgile!" Ma tänan jumalat, viskan pikali, ütlen hüvasti ja lähen koju," ütles ta ühes hiljutises intervjuus.