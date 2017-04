VIDEO: Vägev saavutus: Läti profipoksija krooniti WBC maailmameistriks!

Mairis Briedis tegi eile ajalugu, kui tõusis esimese lätlasena profipoksi maailmameistriks.

32-aastane Briedis alistas Dortmundis peetud WBC-sarja poolraskekaalu tiitlimatšis sakslase Marco Hucki kohtunike häältega 116:111, 117:110 ja 118:109.

Serbias sündinud Huck, kes on varasem WBO sarja tšempion, suutis lätlasele õiget vastupanu osutada alles viimastes raundides, aga otsustavat pööret tiitlimatši enam ei toonud. Alistamatuna püsiva Briedise arvel on nüüd 22 võitu, millest koguni 18 on tulnud nokaudiga.