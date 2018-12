VIDEO | Vaata, kuidas Tyson Fury 12. raundis uskumatust olukorrast taas püsti tõusis!

Kui esimene pikalilöök üheksandas raundis oli pigem tööõnnetus, siis otsustavas raundis virutas Wilder Fury pikali tugeva löögiga otse näkku. Kui esialgu tundus, et Fury löödigi nokauti, siis ootamatult tõusis inglane taas püsti ning sai jalule täpselt siis, kui kohtunik oli loendamisega "üheksa" peale jõudnud.

Sealjuures julges Fury peale püsti tulemist vastast veel narritada ning tal jagus jaksu, et Wilderile veel ka mitu valusat hoopi jagada.

Kuigi esimeste raundide domineerimise tõttu pakkusid paljud eksperdid ja fännid, et kohtunikud annavad võidu Furyle, jäi matš lõpuks viiki.

How Fury recovered from this knockdown in the 12th is *beyond* me. He didn’t just get back up, he taunted then took the fight to Wilder. Draw, yeah sure. #WilderFurypic.twitter.com/DTTaMmJvfq