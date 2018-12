VIDEO | Üliraskekaalu matši võimsa nokaudiga võitnud Briti poksitäht kutsus Anthony Joshua välja, Joshua nimetas oma eelisjärjekorra

Pingelises matšis avaldas Chisora pidevalt Whytele survet, kuid Whyte'i vasakhaak 11. raundis osutus Chisorale liiast.

"Ma rääkisin, et matš ei jõua kohtunike otsuseni," sõnas Whyte. "Kavatsesin poksida distsiplineeritult ja teadlikult. Tegin Chisorale esimeses ringis haiget ja mõtlesin, et sa pead veel 12 raundi vastu pidama."

30-aastane Whyte on nüüd võitnud profina 26 matšist 25 (18 nokaudiga). Ainus kaotus pärineb 2015. aastast, kui ta jäi alla poksi raskekaalu valitsejale Anthony Joshuale, kelle valduses on hetkel WBA, WBO, IBF-i ja IBO meistrivööd. Pärast eilset matši kutsus Whyte Joshua taas välja. "Rematš! Teeme selle ära," hõikas Whyte.

Kommentaatorite boksis istunud Joshua liikus seejärel poksiringi ning küsis rahva käest, kas nad oleksid tema matšist Whyte'ga huvitatud, millele järgnesid toetavad hõisked publiku seast.

Joshua avaldas seejärel, et tema esimene eelistus on poksida WBC meistrivöö omaniku Deontay Wilderiga ning teisena on ta valmis vastamisi minema Tyson Furyga. "Me teame, kuidas nimekiri käib, et kes on esimene ja teine. Kui keegi on väärt minuga poksimist ning juhul, kui selleks pole Wilder ega Fury, oled see sina (Whyte - toim)."

"Minu aeg on käes. Joshua räägib jama. Minu karjäär peab edasi liikuma, aeg on tiksumas," oli Whyte'i vastus.