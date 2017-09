VIDEO | Ülikarm nokaut, mis lõpetas Venemaa ässa unistuse suurest rahast ja MM-tiitlitest

Profipoksi raskekaalus (kuni 91 kg) on käimas kaheksa mehe osavõtul suur turniir, mille tulemusena selgitatakse välja nahkkindamees, kelle valdusesse lähevad kõigi nelja suurema poksiorganisatsiooni MM-tiitlid. Jagamisel on kokku 50 miljonit USA dollarit ja WBC, WBA, IBFi ja WBO meistrivööd. Lisaks saab võitja ka Muhammad Ali trofee.

Praeguseks on neljast veerandfinaalist peetud kaks. Finaal toimub lõpuks 2018. aasta maikuus. Meistrivööde omanikena alustasid turniiri lätlane Mairis Briedis (WBC), kuubalane Yunier Dorticos (WBA), venelane Murat Gassiev (IBF) ning ukrainlane Oleksandr Usjuk (WBO).

Nimetatutest kaks on turniiri juba võidukalt alustanud Usjuk alistas 10. raundi tehnilise nokaudiga kogenud sakslase Marco Hucki. 30-aastane Usjuk on profina võitnud kõik oma 13 matši, neist 11 nokaudiga.

Dorticos alistas 2. raundi nokaudiga aga venelase Dmitri Kudrjašovi. 31-aastane Dorticos on profina võitnud nüüd kõik oma 22 matši, neist 21 nokaudiga.

Karmilt nokauteeritud Kudrjašovi jaoks oli see 21 võidu kõrvale 2 kaotuseks. Põrandale löödud venelane üritas kohtumise järel küll väita, et ta oleks olnud suuteline jätkama, kuid pilk kordustele tõestas, et kohtunik tegi matši lõpetamisega ainuõige otsusega (Olukord allpool olevas videos alates 10. minutist).

Järgmine veerandfinaal on kavas juba sel laupäeval Riias, kui Briedis läheb vastamisi kuubalase Mike Pereziga. 32-aastane Briedis on profina võitnud kõik oma 22 matši, neist 18 nokaudiga. Perezi arvel on 22 võitu (14 nokauti), 2 kaotust ja 1 viik.

Viimases veerandfinaalis kohtuvad 21. oktoobril New Jersey's venelane Murat Gassiev ja poolakas Krzysztof Wlodarczyk. 23-aastane Gassiev on võitnud kõik oma 24 matši, vastase on ta nokauteerinud 17 korda. 36-aastase Wlodarczyku arvel on 53 võitu (37 nokauti), 3 kaotust ja 1 viik.

Poolfinaalides lähevad vastamisi Usjuk – Briedis/Perez ning Gassiev/Wlodarczyk – Dorticos.