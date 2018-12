VIDEO | Ukraina supertalent on kerkinud parimaks profipoksijaks pärast Muhammad Ali'd

Praeguseks on ukrainlane juba aga kergkaalu WBA ja The Ring'i meistrivööde omanik. Lomatšenkol kulus kõigest 12 matši, et jõuda kolme erineva kaalukategooria meistrivöödeni. Ka see on läbi aegade rekord. Nii kiiresti ei ole keegi varasemalt kolmekordseks maailmameistriks tõusnud. Näiteks Floyd Mayweather juunioril kulus sama saavutuseni jõudmiseks 34 matši.

Lomatšenko arvel on praeguseks profina 11 võitu, 1 kaotus ja 9 võitu nokaudiga.

Seega on ta maailmameister nii sulgkaalus, poolkergkaalus ja kergkaalus. Laupäeval kaitseb ta New Yorgis Jose Pedraza vastu kergkaalu WBA ja The Ring'i meistrivöösid. Lisaks tuleb mängu veel ka WBO tiitel.

45 aastat profipoksil teravalt silma peal hoidnud Kuulsuste Halli promootor Bob Arum teatas viimati Lomatšenkot poksimas nähes, et ukrainlane on üldse läbi aegade üks paremaid. “Ma ei ole varasemalt näinud tehniliselt nii perfektset võitlejat. Võin ilma igasuguste liialdusteta öelda, et Lomatšenko on parim poksija pärast Muhammad Ali'd,“ sõnas Arum USA meediale.

Isa Anatoli juhendamisel tippu jõudnud Vassili võitlusstiili peetakse samaaegselt vastase jaoks armutuks, kuid ühtlasi ka graatsiliseks.

Isa pani tulevasele poksistaarile kindad kätte juba kolme päeva vanuselt. Poksitrennis käis Lomatšenko kuni üheksanda eluaastani. Seejärel pagendas isa ta neljaks aastaks võistlustantsu treeningutele, et lihvida poja jalgade liikumist. Pärast nelja aastat tantsusaalides võis Vassili taas poksikindad kätte tõmmata.

Seejärel ootas Lomatšenkot ees läbi aegade üks vingemaid amatöörkarjääre. Ukrainlane võitis 2008. aasta Pekingi olümpial kuldmedali sulgkaalus ja 2012. aastal Londonis sai ta kuldmedali kaela kergkaalus. Lisaks võitis ta kaks MM-tiitlit.

Amatöörina pidas Lomatšenko kokku 397 matši, millest ta võitis koguni 396. Ainus kaotus tuli 2007. aasta MM-finaalis.

“Lomatšenko on minu lemmik. Mulle meeldib tema matše vaadata. Ta on praegu parim poksija maailmas,“ teatas kõige peale legendaarne üliraskekaallane Mike Tyson.