VIDEO | Tyson Fury rääkis kuulsast nokdaunist: tegin pikali olles kaalutletud otsuse, tõusin fööniksina tuhast

Wilder virutas paremsirge ja vasakhaagiga Fury 12. raundi alguses pikali ning hakkas juba tähistama - kõigile tundus, et matš on lõppenud, kuid Fury suutis ootamatult püsti tõusta ning edasi võidelda, nagu midagi poleks juhtunud.

"See on see, mida tõelised tšempionid teevad. Pidin pikali olles tegema otsuse: kas jään sinna või tõusen püsti. Ja nii kaua, kuni selles kehas on elu sees, jätkan võitlemist. Mind on väga lihtne võita: naeluta mind lihtsalt põrandale. Aga ma tõusen ikka püsti!" naljatas Fury.

"Tõusin püsti ja ma ei tea, kuidas see õnnestus. Olin nagu tuhast tõusev fööniks. Andsin talle veel pärast seda mõned head hoobidki. Ma ei lase sellel, kui halb kohtunike otsus oli, midagi ära võtta sellelt, kui hea see matš oli."

Inglane rääkis, et pikali olles suutis ta teha kaalutletud otsuse. "Kui sa oled niimoodi pikali löödud, siis sa ei tea kunagi, kas su jalad enam kannavad. Oleme seda varem korduvalt näinud - kui hüppad liiga kiiresti püsti, siis võivad sul jalad alt ära minna. Mina võtsin aga kogu aja, tõusin püsti ja minuga oli kõik korras. Suured tänud kohtunik Jack Reissile - ta ütles meile enne võitlust, et kui keegi maha lüüakse, annab ta sellele poksijale kõik võimalused tagasi püsti tõusta, kui mees ise ütleb, et temaga on kõik korras."

Kohtunike otsuses oli Fury mõistagi pettunud - iseäranis ühe arbiitri otsuses, kes suutis kuidagi oma kaardil võitjaks märkida Wilderi. "Pole midagi teha - oleme seda poksis varemgi näinud... Ma ei tea, millist võitlust ta vaatas. Ta peaks oma töö kaotama."