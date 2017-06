VIDEO | Saaremaal toimub ajaloo esimene poksivõistlus Fight Night Festival

Saaremaal Pidula Forelli jaanilaagri raames toimub 23. juunil esmakordselt poksivõistlus Fight Night Festival, kus meeste profipoksis on vastakuti Euroopa meister 2014 Ruslan Bertšuk Venemaalt ja Andrei Nartšinski Bulgaariast.

Naiste profipoksis võitlevad Bratskist pärit 30-aastane venelanna Olga Zabavina ning Tuulast pärit 33-aastane Venemaa rahvusvaheliste meistrivõistluste tšempion, Euroopa meister ja Londoni olümpia veerandfinalist Jelena Saveljeva, mõlemad kaalus kuni 57 kilogrammi. Eesti meister amatöörpoksis Ekke Lõhmus võitleb rootslase William Skoglundiga amatöörpoksi võistluses, World Wrestling võitluses on vastakuti Erik Isaksen Norrast ja soomlane Adder Stark.

Pidula Forelli omanikfirma, Saare Puhkus OÜ esindaja Ove Tamme sõnul jõudis selline erakordne üritus Saaremaale tänu sellele, et Eesti Poksiliidu juhatus käis neil külas, neile meeldis sealne spordiväljak ja leiti, et sinna saab ka poksiringi üles panna. "Kuna jaanilaupäeval liigub Saaremaal palju rahvast, siis otsustasime ka poksiürituse neile siia kätte tuua," selgitab korraldaja. Kui üritus kujuneb edukaks, on kavas sellist korraldada ka talvel Kuressaare Spordikeskuses ja muuta see traditsiooniks. Saare Puhkus OÜ korraldab melu, poksiliit toob kohale poksijad, kohtunikud, raunditüdrukud ja muu võistlusega kaasneva, ning võistlus saab olema ka poksireitingu tabelites.

Ove Tamme kinnitab, et Fight Night tuleb tõeline reeglitekohane proffide heitlus, vastupidine sellele, mida näeb lokaali ees. Kahele profimatšile lisaks on amatööride võitlus ning vaatemänguline wrestling maadluse, hüpete ja pookimisega, mis paistab välja ohtlikum, kui ta tegelikult on. Üldse aga on Fight Night tervepäevaüritus, mis algab Maver Carp Challenge karpkalapüügivõistlusega Veskitiigil kell 12. Kell 15 stardib pokkeriturniir, kus käepaelaomanikud saavad tasuta žetoone ning võivad pokkerimängu järele proovida, DJ alustab kell 21 ja Jaanituli süüdatakse kell 22. Jaanipäeval 24. juunil kell 11 toimub ka Jaanivolle turniir.